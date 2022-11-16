Москва, , 12:04 — REGNUM Партия реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» поставлена российским войскам в рамках выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» Дарья Драй © ИА REGNUM

Боевые машины Министерству обороны РФ поставили «Мотовилихинские заводы». Контрактные обязательства по отгрузке выполнены полностью и в установленный срок, из-за высокой загрузки производства работа на некоторых участках идёт в три смены.

Напомним, «Торнадо-Г» представляет собой развитие РСЗО «Град». Это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, способная вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме.

«Торнадо-С» калибра 300 мм — модифицированная версия системы «Смерч». Боевой комплекс может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га.

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