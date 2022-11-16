Алжир, 16 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Подразделения Алжирской национальной народной армии проводят военные учения «Ураган 2022 — 2» на северо-западе страны. Об этом 16 ноября сообщает El-Bilad со ссылкой на заявление минобороны Алжира.

@APS_Algerie Армия Алжира

По данным военного ведомства, в учениях задействованы тысячи военных, включая танкистов, артиллеристов, специалистов ПВО и сапёрной службы.

По информации журналистов, 16 ноября учения посетил министр обороны Алжира Сайед Шангриха.

«Министр оценил высокую боеспособность личного состава в области планирования и ведения различных боевых действий, а также умение применять различные системы вооружения и техники, что способствует достижению поставленных в ходе учений целей», — сообщает El-Bilad.