Владивосток, 16 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Во Владивостоке 16 ноября свёл счёты с жизнью один из руководителей Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет

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Как написал телеграм-канал «Дальневосточные ведомости», всё произошло утром. Не стало заместителя начальника ТОВВМУ по вооружению — полковника Вадима Евгеньевича Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ 21 июля известили о смерти отставного генерал-майора ФСБ Евгения Лобачёва. Его тело было обнаружено на лестничной клетке в доме на Качалинской улице в Москве.