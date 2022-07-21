Москва, , 13:28 — REGNUM СМИ 21 июля известили о смерти отставного генерал-майора ФСБ Евгения Лобачёва. Его тело было обнаружено на лестничной клетке в доме на Качалинской улице в Москве.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Не исключено, что ранение головы, от которого, вероятно, скончался Лобачёв — результат суицида. Ранее он жаловался жене на головные боли и наблюдался в больнице, однако диагноза близким не сообщал. Лобачёв был пенсионером ФСБ в звании генерал-майора с 1999 года.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый подобный случай. В начале января 2015 свел счеты с жизнью страдавший раком желудка генерал-лейтенант ВВС в отставке Анатолий Кудрявцев.

Еще одной громкой смертью стала гибель контр-адмирала в отставке Вячеслава Апанасенко. Бывший военный применил к себе наградное оружие в 2014 году в знак протеста против унизительно забюрократизированной процедуры получения обезболивающих, которую ежемесячно были вынуждены проходить его родственники.

Читайте также: В Москве застрелился больной раком пенсионер