Москва, 16 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. 900 современных мастерских для подготовки кадров и филиалы федеральных вузов откроют в регионах Дальнего Востока. Такое поручение для увеличения численности населения в ДФО дал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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В рамках федерального проекта «Профессионалитет» на Дальнем Востоке будут открыты 900 современных мастерских и 29 производственно-образовательных кластеров. Также за счет федерального бюджета построят межрегиональный центр подготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.

А к 2025 году в регионах ДФО будут открыты филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Как сообщало ИА REGNUM, для повышения доступности медицинской помощи жителям труднодоступных районов с 2023 года не менее чем в два раза будет увеличено финансирование развития санитарной авиации.