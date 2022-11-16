Москва, 16 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В новый список оснований для лишения гражданства РФ в отношении иностранных лиц, которые стали российскими гражданами, вошёл ряд пунктов, главный из которых — незаконный оборот запрещённых веществ. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Паспорт

«В 2017 году были приняты поправки в закон «О гражданстве». <…> Совершение преступления террористической направленности влекло за собой отмену решения о гражданстве. Следующий шаг — о введении института отмены гражданства. Наряду с преступлениями террористического характера внесены в перечень преступлений, которые влекут за собой прекращение гражданства, ряд пунктов, прежде всего, это незаконный оборот [запрещённых веществ]», — сказал Колокольцев.

По его словам, прекращение гражданства РФ для тех, кто его получил по рождению, допускается только в добровольном порядке: «Никто из родившихся в РФ не может лишиться гражданства — только в добровольном порядке».