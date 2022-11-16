Орел, 16 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Удар беспилотного летательного аппарата повредил только оболочку резервуара с топливом. Об этом сообщил советник губернатора Орловской области Сергей Лежнёв.

Беспилотник

«Пострадал просто резервуар, первая оболочка», — приводит РИА Новости слова Лежнёва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о подрыве нефтебазы в селе Старый Конь с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия никто не пострадал. Добавим, что по данным местных СМИ, речь идёт о терминале нефтепровода «Дружба».