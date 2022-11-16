Канберра, 16 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Непрекращающаяся цепь самоубийц бывших военных, служивших в Силах обороны Австралии, неоднократно попадала в заголовки австралийских СМИ. Однако, как сообщает телеканал Nine News, австралийские ученые пришли к выводу, что массовость суицидов преувеличена.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралийский моряк и солдат в парадной форме

Еще в августе 2022 года Королевская комиссия Австралии по трагическим случаям опубликовала свой промежуточный отчет, обвинив федеральное правительство страны в недостаточной работе в вопросе профилактической работы с военнослужащими.

Теперь Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения (AIHW) проанализировал самоубийства среди служивших мужчин и женщин в период с 1997 по 2020 год и пришел к другому выводу.

Как оказалось, мужчины, находившиеся на активной постоянной или резервной службе, имели меньше шансов умереть в результате самоубийства, чем население Австралии в целом. Но среди военнослужащих-женщин уровень самоубийств в период с 1997 по 2020 год был на 27% выше, чем среди мужского населения Австралии, и на шокирующие 107% выше, чем среди женщин в целом.