Вашингтон, 16 ноября 2022, 11:39 — REGNUM Объявление экс-президента США Дональда Трампа о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года спровоцировало некоторый раскол в рядах Республиканской партии, пишет The Hill.
Близкий союзник Трампа член палаты представителей Марджори Тейлор Грин поддержала кандидатуру бывшего президента до его официального объявления на мероприятии в Мар-а-Лаго, опубликовав в Twitter свои предыдущие заявления после того, как Трамп публично заявил о своем намерении баллотироваться.
Бывшего президента также поддержали члены палаты представителей от Республиканской партии Трой Нельс и Энди Биггс.
В свою очередь, сенатор Линдси Грэм не выразил прямой поддержки Трампу, но приветствовал политическую стратегию, использованную бывшим президентом в его заявлении.
Однако другие республиканские чиновники, в том числе уходящие в отставку губернаторы Ларри Хоган из Мэриленда и Аса Хатчинсон из Арканзаса выступили против кандидатуры Трампа и предсказали, что он потерпит неудачу в качестве кандидата от Республиканской партии 2024 года.
Хатчинсон сказал, что «есть лучший выбор» для кандидата от республиканцев в предстоящем цикле президентских выборов, резко критикуя характер бывшего президента.
Несколько членов истеблишмента Республиканской партии несколько охладели к Трампу после промежуточных выборов, которые состоялись на прошлой неделе и которые разочаровали сторонников партии, ожидавших «красной волны».
Известный республиканец Джеб Буш-младший охарактеризовал Трампа как «слабого», назвав его «Сонным Донни».
Под сомнение план Трампа переизбираться ставят также бывшие сотрудники его администрации, в том числе бывший директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах, заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз и руководитель аппарата Мик Малвейни.