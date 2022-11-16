Вашингтон, 16 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Объявление экс-президента США Дональда Трампа о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года спровоцировало некоторый раскол в рядах Республиканской партии, пишет The Hill.

Gage Skidmore Трамп

Близкий союзник Трампа член палаты представителей Марджори Тейлор Грин поддержала кандидатуру бывшего президента до его официального объявления на мероприятии в Мар-а-Лаго, опубликовав в Twitter свои предыдущие заявления после того, как Трамп публично заявил о своем намерении баллотироваться.

«Президент Трамп пользуется моим полным одобрением и моей поддержкой в качестве нашего кандидата от республиканцев в 2024 году», — написала Грин, поделившись отрывком с мероприятия, на котором Трамп пообещал поставить «Америку на первое место» в случае избрания во второй раз.

Бывшего президента также поддержали члены палаты представителей от Республиканской партии Трой Нельс и Энди Биггс.

«Президент Трамп — лидер Республиканской партии, — сказал Биггс. — Сделаем Америку снова великой».

В свою очередь сенатор Линдси Грэм не выразил прямой поддержки Трампу, но приветствовал политическую стратегию, использованную бывшим президентом в его заявлении.

«Если президент Трамп будет продолжать в том же духе и постоянно будет придерживаться этой риторики, его будет трудно превзойти, — написал Грэм в Twitter. — Его сегодняшняя речь, противопоставляющая его политику и результаты администрации Байдена, намечает для него путь к победе на праймериз и всеобщих выборах».

Однако другие республиканские чиновники, в том числе уходящие в отставку губернаторы Ларри Хоган из Мэриленда и Аса Хатчинсон из Арканзаса, выступили против кандидатуры Трампа и предсказали, что он потерпит неудачу в качестве кандидата от Республиканской партии 2024 года.

«Удваивать ставку при проигрыше не просто глупо. Это подарок демократам, — написал Хоган. — Пора перевернуть страницу».

Хатчинсон сказал, что «есть лучший выбор» для кандидата от республиканцев в предстоящем цикле президентских выборов, резко критикуя характер бывшего президента.

«Трамп прав в отношении провалов [нынешнего президента США Джо] Байдена, но его эгоистичное послание, провоцирующее гнев, не изменилось. В 2022 году не получилось и в 2024 году не получится», — написал губернатор.

Несколько членов истеблишмента Республиканской партии несколько охладели к Трампу после промежуточных выборов, которые состоялись на прошлой неделе и которые разочаровали сторонников партии, ожидавших «красной волны».

Известный республиканец Джеб Буш-младший охарактеризовал Трампа как «слабого», назвав его «Сонным Донни».

«Какая вялая речь Дональда. Время для новых лидеров!» — написал Буш, призывая к «объединяющему лидерству».

Под сомнение план Трампа переизбираться ставят также бывшие сотрудники его администрации, в том числе бывший директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах, заместитель пресс-секретаря Сара Мэтьюз и руководитель аппарата Мик Малвейни.