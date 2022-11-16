Москва, 16 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В МВД РФ реализуют меры по контролю за обстановкой внутри страны в условиях политических реалий. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Government.ru Владимир Колокольцев

«Сегодня мы работаем в условиях негативного влияния. Недружественные страны пытаются осложнить ситуацию внутри страны. Мы реализуем меры по контролю за обстановкой», — сказал Колокольцев.

По его словам, особое внимание уделяется новым российским территориям, областям и приграничным зонам.