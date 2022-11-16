Джакарта, 16 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийский остров Энггано, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Согласно официальному сообщению агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 16 ноября в 13:01 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 190 км к северо-западу от Энггано, Бенгкулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение не приведет к цунами. Однако агентство предупредило, что следует быть осторожными с возможными повторными толчками.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.