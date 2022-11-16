Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали (Индонезия). Об этом 16 ноября сообщил телеканал News18.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

Телеканал опубликовал кадры, на которых Моди и Макрон тепло поприветствовали друг друга, после чего остались в переговорной комнате.

16 ноября Моди проведёт двусторонние встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министрами Италии, Австралии и Британии Джорджей Мелони, Энтони Альбанезе и Риши Сунаком.

15 ноября Моди встречался с президентом США Джо Байденом.