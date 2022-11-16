Москва, 16 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Законом статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий предоставляется лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Полномочиями по утверждению порядка выдачи вышеуказанным лицам удостоверения ветерана боевых действий наделяется правительство РФ.

Соответственно, социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены законодательством для военнослужащих и членов их семей, предоставляются также гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей.