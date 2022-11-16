Каир, 16 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Министр Австралии по вопросам изменения климата Крис Боуэн раскритиковал мировые финансовые учреждения за то, что они не делают достаточно для борьбы с изменением климата. Более того, выступая на саммите COP27 в Египте представитель Австралии призвал Всемирный банк «всецело» посвятить себя выполнению этой задачи, передает телеканал Nine News.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

Возглавляя делегацию Австралии на первом климатическом саммите Организации Объединенных Наций после победы лейбористов на выборах, Боуэн заявил, что Австралия «вернулась в качестве конструктивного, позитивного и готового сотрудничать» партнера.

В своем заявлении на COP27 в Египте Боуэн подтвердил, что цель Австралии, согласованная на COP26 в Глазго в прошлом году, — удержать глобальное потепление как можно ближе к 1,5 градусам.

«Точно так же, как и мы привержены этой повестке дня как отдельные страны, так и наши многосторонние банки развития, включая Всемирный банк, должны помогать и всем сердцем быть приверженными этой задаче, исходя из своих целей и действий», — заявил министр.