Москва, 16 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Попытка провокации была предпринята против министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Камбодже. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, «камбоджийская сторона прекрасно всё организовала», но на выходе из здания, где проходили мероприятия, к Лаврову подбежала какая-то женщина, выдававшая себя за журналиста, и пыталась телефоном дотронуться до министра.

Она отметила, что обычно журналисты пытаются задавать вопросы, но подобная ситуация в её работе возникла впервые.

«То, что я видела вчера, я не видела никогда. Человек, который выдавал себя за журналиста, включил телефон с видеозаписью. Ничего не задавая, ни одного вопроса, этот телефон в таком прорывном характере пыталась не просто просунуть, а этим телефоном дотронуться до российского министра», — сказала Захарова.

У женщины пытались выяснить, какое СМИ она представляет, но она схватила свой бейдж двумя руками, засунула под пиджак и начала прятаться под какие-то стойки.

«То есть это явно провокационная была история», — заключила Захарова.