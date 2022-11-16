Москва, 16 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Американские и европейские правители давят на Владимира Зеленского, и его риторика в отношении переговоров постепенно меняется. Всё идёт к тому, что возможные переговоры будут вестись по любым условиям, потому что так хотят партнёры, а они больше решают, чем Зеленский. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 16 ноября заявил экономист Александр Воронков.

Флаги России и Украины

«Американские и европейские партнёры давят на Зеленского, давят на руководство [б. УССР] в том, чтобы начались какие-то подвижки в переговорном процессе. Это видно из того, как начинает меняться риторика того же Зеленского, то мы сначала вообще не будем вести переговоров с Россией, с Путиным, потом мы вроде как будем вести переговоры с Россией и даже с Путиным», — отмечает экономист.

По его словам, всё это ведёт к тому, что в скором времени начнутся переговоры на любых условиях. Связано это с тем, что так хотят партнёры, которые финансируют всю эту кампанию: «Я думаю, что не нужно пояснять, что если финансирование армии киевского режима прекратится, то в общем ничем хорошим для б. УССР это не кончится. Ведь фактически киевская армия сейчас живёт за счёт дотаций, спонсирования и поставок оружия. Сама она не способна производить новое вооружение, новую экипировку».

«Понятное дело, что зарубежные партнёры решают здесь больше, чем хочет Зеленский», — добавил эксперт.