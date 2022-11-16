Москва, 16 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил с 1 января 2023 года в Приморском крае увеличить размер выплат семьям для гашения ипотеки. Вопрос проработают до 31 декабря 2022 года Минтруд, Минфин и правительство Приморья. Сообщается на сайте кабмина.

Foto.ru Многодетная семья

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Приморье в этом вопросе стало пилотным регионом.

Семьи, в которых родился третий ребёнок будут получать на гашение ипотеки не 450 тыс. рублей, а 1 миллион.

Данное поручение председателя правительства, как и ряд других, касается реализации стратегических инициатив и направлено на увеличение численности населения Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека станет доступна для жителей недавно воссоединившихся с Россией регионов ― Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 16 ноября написали «Ведомости» со ссылкой на представителя Министерства финансов России.