Москва, 16 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Совфед одобрил заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, осуществляемой США против Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Россия и Куба

«Мы единодушно проявляем солидарность народу Кубы», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Парламентарии в очередной раз заявляют о недопустимости односторонних санкций в отношении Гаваны в обход СБ ООН.

Заявление будет направлено в парламенты других стран.

Российские парламентарии постоянно используют свои возможности на всех международных площадках и впредь будут заявлять протесты против санкционных мер, блокады Кубы. Совфед, как и Госдума ежегодно принимает резолюцию с требованиями снять блокаду Кубы, а Россия в ООН требует ее принятия.