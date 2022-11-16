Лима, , 10:09 — REGNUM Верховный суд Перу приговорил бывшего конгрессмена Кенхи Фухимори, сына бывшего президента Альберто Фухимори, к четырем с половиной годам тюремного заключения за попытку незаконно заручиться поддержкой законодателей, чтобы предотвратить импичмент бывшего президента Педро Пабло Кучински, который позже помиловал Фухимори-старшего. Об этом пишет агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В постановлении суда говорится о вине Фухимори и двух других бывших законодателей, Гильермо Боканхеля и Бьенвенидо Рамиреса, за преступление, связанное с торговлей влиянием при отягчающих обстоятельствах.

Однако суд оправдал их в преступлении взяточничества и определил, что тюремное заключение будет приостановлено до его окончательного, то есть утвержденного во второй инстанции, приговора.

Мировые судьи также постановили отстранить Кенхи Фухимори на 18 месяцев от государственной службы и наложить штраф, который составляет 52 000 солей (около 13 600 долларов).

Согласно представлению прокуратуры, Фухимори-младший якобы предложил защиту Кучински, потому что тот помиловал его отца в декабре 2017 года, хотя позже Верховный суд отменил эту меру как незаконную, а помилованный вернулся в тюрьму, где до сих пор отбывает 25-летний срок.

Конгрессмен от «Народного действия» Мойсес Мамани, который позже умер, согласился на предложение Фухимори-младшего, но в процессе переговоров записал разговор и передал его прессе. В результате скандала Кучински ушел в отставку и до сих пор находится под следствием по обвинению в коррупции.