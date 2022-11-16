Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Развитие отношений Турции с Россией продолжается и будет продолжаться. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 16 ноября в ходе пресс-конференции на Бали.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Он отметил, что Анкара предпринимает усилия для того, чтобы Россия и киевский режим приступили к переговорам по урегулированию конфликта. Путь к миру лежит через диалог, и метод подстрекательства России неправилен.

«Мы продолжим развитие отношений и диалог с Россией», — заверил Эрдоган.

По его словам, у двух соседних стран сложилась хорошая база двусторонних отношений, их развитие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган также заявил о намерении продолжить «телефонную дипломатию» с президентом России Владимиром Путиным по возвращении с саммита на Бали.

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