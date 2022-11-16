Луганск, 16 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В настоящее время боевики киевского террористического режима пытаются вести наступление по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области. Об этом 16 ноября рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live».

Официальное интернет-представительство Зеленского ВСУ

«[Киевские] войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населённого пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он.

Также офицер НМ ЛНР указал, что ситуация на луганском направлении продолжает оставаться стабильно напряженной.

При этом подробности о наступлении боевиков ВСУ на данный момент не приводятся, также не указывается сколько из них принимает участие в попытках наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим намерен развернуть широкомасштабное наступление в Запорожской области до конца года, ожидать заморозки конфликта не стоит.