Мелитополь, 16 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Киевский режим намерен развернуть широкомасштабное наступление в Запорожской области до конца года, ожидать заморозки конфликта не стоит. Об этом сообщил 15 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

По его словам, заморозка вооружённого конфликта возможна только после того, как Россия нанесёт ВСУ ряд существенных поражений.

«Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке Рогова, ВСУ попытаются перейти в наступление на запорожском направлении во второй половине ноября или в декабре.

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