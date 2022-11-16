Бали, Индонезия, , 09:11 — REGNUM Страны — члены G7 и НАТО провели экстренное совещание на полях саммита G20 на Бали после падения ракеты на востоке Польши, сообщает Kompas.

Саммит G20 в Индонезии U. S. Department of State

«Мы следим за экстренной встречей, проведенной G7+. Это часть динамики, которая сейчас происходит на международных конференциях», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Фаизашах журналистам в кулуарах саммита G20 на Бали.

«Сегодня лидеры Канады, Европейского союза, Франции, Германии, Италии, Японии, Нидерландов, Испании, Великобритании и Соединенных Штатов встретились на полях саммита G20 на Бали», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

Страны «Большой семерки» предложили свою полную поддержку и содействие продолжающемуся расследованию в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, программа второго, завершающего дня саммита стран G20 на острове Бали оказалась на несколько часов «отодвинута» из-за экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО.

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