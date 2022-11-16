Донецк, 16 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике четыре человека получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили 16 ноября в штабе территориальной обороны республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги ДНР

«За минувшие сутки, с 08.00 15 ноября до 08.00 16 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения четыре мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские нацисты обстреляли населенный пункт Мирное в Луганской Народной Республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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