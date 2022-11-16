Москва, , 08:28 — REGNUM Торги по нефти 15 ноября завершились ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,34%, до $93,74, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В течение для цена повышалась до $95,72. Покупатели отступили от внутридневного максимума на фоне восстановления доллара после сообщений из Польши.

Новости информировали о взрыве двух ракет на территории Польши. Лидеры G7 и НАТО сейчас обсуждают как реагировать на инцидент. Представители Пентагона заявили, что не могут подтвердить, что взрывы были произведены российским оружием.

Также стало известно, что киевский режим уведомил «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Больше похоже, что таким способом решили надавить на Венгрию, которая не поддерживает антироссийские санкции.

5 декабря начинает действовать нефтяное эмбарго. С этого числа страны G7 и ЕС планируют ввести потолок цен для услуг по морской перевозке сырой нефти из РФ.

Ужесточение антироссийских санкций становится небезопасным для мировой экономики и введение потолка может еще сильнее раскрутить инфляцию и ударить по европейским компаниям и гражданам.

Видимо из-за этого, коллективный Запад все еще не назвал никаких конкретных цифр. Так что есть предпосылки нового ралли по нефти до $150.

Сегодня, 16 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,24. Индекс доллара торгуется в небольшом плюсе после вчерашнего отскока.

Если рост продолжится на фоне геополитических рисков, то покупателям придется отойти к $90,00. Сопротивлением на сегодня выступает уровень $97 за баррель.

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