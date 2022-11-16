Джакарта, 16 ноября, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, возможность того, что упавшая на территории Польши ракета прилетела туда из России, опровергается. Об этом 16 ноября заявил журналистам президент США Джо Байден на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами на саммите «Группы двадцати».

Marc Nozell Джозеф Байден

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.

Кроме того, американский президент уточнил, что Вашингтон намерен выяснить точные обстоятельства этого инцидента и только после этого принять решение о своих дальнейших шагах.

При этом Байден уточнил, что лидеры стран НАТО и «Группы семи» на встрече обсудили произошедшее в Польше, договорившись помогать польским властям в расследовании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Associated Press сообщило, что упавшая на территории Польши ракета, в результате падения которой погибли два человека, была выпущена ВСУ.