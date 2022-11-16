Мелитополь, 16 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Киевский режим готовит широкомасштабное наступление на территории Запорожской области, сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Крайне велика вероятность, что на запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка [киевских] войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам, это вторая половина ноября, декабрь», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Лидер движения рассказал, что сейчас режим готовится к наступлению и скапливает войска у границ. По мнению Рогова, заморозить конфликт можно после того, как российские войска нанесут ВСУ ряд существенных поражений. Он отметил, что сейчас боевики уверены, что могут многое, поэтому нужно «привести их в чувства и погнать на Запад».