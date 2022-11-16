Вашингтон, 16 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Ранее упавшая на территории Польши ракета, в результате падения которой погибли два человека, была выпущена ВСУ. Об этом 16 ноября сообщает агентство Associated Press сообщает со ссылкой на чиновников США.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что киевские боевики выпустили упавшую на польскую территорию ракету, пытаясь сбить российскую ракету.

При этом ранее телеканал CNN сообщил, что самолеты НАТО отследили траекторию упавшей в Польше ракеты, однако не уточнил, откуда она была запущена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонный разговор в связи с инцидентом с ракетой на востоке Польши состоялся между Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой.