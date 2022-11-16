Вашингтон, 16 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на этот пост. Соответствующий документ 15 ноября был обнародован на сайте американской федеральной избирательной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

При этом бывший американский лидер зарегистрировался кандидатом на пост президента страны для участия в выборах 2024 года.

Кроме того, перед выборами в Конгресс США Трамп пообещал 15 ноября сделать «важное заявление», написав на своей странице в соцсети Truth Social, что такое заявление станет «одним из самых важных дней в истории страны».

Отметим, ранее Дональд Трамп заявлял, что он, вероятнее всего, вновь примет участие в выборах президента США в 2024 году.