Луганск, 16 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Киевские нацисты обстреляли населенный пункт Мирное в Луганской Народной Республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Зафиксирован обстрел по населенному пункту Мирное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)», — рассказали в представительстве.

Сведений о пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры в населенном пункте пока не приводилось. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный обстрелами киевских террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября киевские боевики трижды обстреляли территорию ДНР. Обстрелам подверглись населенные пункты Новобахмутовка, Гольмовский и город Донецк. Всего каратели выпустили не менее 12 снарядов и мин.