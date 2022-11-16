Москва, 16 ноября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Американскую компанию Google в арбитраже Москвы обязали разблокировать аккаунты ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда» на видеосервисе YouTube. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела появилось сообщении судьи Мищенко — «иск удовлетворить полностью». Перед этим судом стороне было отказано в удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Напомним, дело слушалось с мая 2022 года. Телерадиокомпания требовала признать отказ от договора оказания услуг недействительным и обязать обеспечить доступ к каналам, а также взыскать судебную неустойку. Ещё в мае 2022 года по ходатайству истца на активы ответчика был наложен арест как обеспечительная мера на сумму 0,5 млрд рублей.

Напомним, ранее арбитраж также обязал Google и её дочерние активы разблокировать аккаунты ещё ряда российских СМИ, в том числе 27 YouTube-ресурсов телеканала RT. Первопроходцем в борьбе с цензурой на видеосервисе стал телеканал «Царьград», который выиграл соответствующий иск и взыскал неустойку в крупном размере. Претензии других СМИ России к корпорации продолжают рассматривать в арбитражах.

На сегодня российская «дочка» корпорации — ООО «Гугл» — пытается самообанкротиться. Её долги, в том числе по искам о разблокировании, исчисляются миллиардами рублей. В середине сентября 2022 года ООО было взято под наблюдение (первый этап процедуры несостоятельности) сроком до 13 марта 2023 года. В ходе слушаний компания заявила о наличии у неё неисполненных обязательств перед кредиторами в размере 18 715 036 554,01 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сама корпорация Google в ноябре 2022 года стала ответчиком по иску на почти $400 млн за отслеживание геолокаций пользователей.