Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Программа второго, завершающего дня саммита стран G20 на острове Бали оказалась на несколько часов «отодвинута» из-за экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, обсуждающих падение ракет в Польше. Об этом сообщают организаторы саммита.

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«Да, из-за этого в программе произошли задержки. К примеру, посещение парка мангровых деревьев было отложено примерно на два с половиной часа. Что касается рабочей сессии, то она, вероятно, также начнётся с опозданием», — приводит ТАСС слова представителя организаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден проводит со своими союзниками экстренную встречу в связи с «ракетным» инцидентом в Польше, в результате которого погибли два местных жителя.

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