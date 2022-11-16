Карпинск, Свердловская область, , 05:57 — REGNUM В Карпинске Свердловской области медики перепутали покойников. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

Путаница произошла в июле 2020 года. Один из граждан скончался из-за COVID-19. Санитарка перепутала каталки и семье выдали тело другого умершего. Его похоронили в закрытом гробу.

Неладное заподозрили родственники уже похороненного человека. Они заявили, что им выдали тело не родственника. Как пишет Накануне. Ru, после этого специалисты провели эксгумацию уже похороненного человека. Предать тело земле удалось лишь через несколько дней.

Санитарку в итоге уволили. А местный суд присудил членам пострадавшей семьи в общей сложности 460 тыс. рублей компенсации морального вреда, 23 450 рублей материального ущерба и обязал больницу компенсировать судебные расходы в размере 10 тыс. рублей. Облсуд оставил это решение без изменений.