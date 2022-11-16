Бали, Индонезия, 16 ноября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Экстренную встречу в связи с инцидентом в Польше проводят на Бали президент США Джозеф Байден и другие мировые лидеры. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Польша на карте мира

Вместе с американским лидером в переговорах принимают участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры стран G7 проведут на Бали экстренную встречу, посвящённую падению ракет на востоке Польши вблизи границы с территорией б. УССР. В результате инцидента погибли два человека.