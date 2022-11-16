Варшава, 16 ноября, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Попадание ракет на территорию Польши назвал единичным случаем, который вряд ли повторится, польский лидер Анджей Дуда. Об этом политик 15 ноября заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые», — пояснил Дуда.

Кроме того, президент Польши указал, что никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету, пока нет. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

«Мы ждем результатов работы следователей. Это, без сомнения, был взрыв ракеты», — отметил Дуда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что польские власти пригласили экспертов из-за рубежа для расследования инцидента с падением ракет на границе Польши и бывш. УССР.