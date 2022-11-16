Варшава, 16 ноября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева в связи с провокацией на востоке республики, где якобы упала ракета российского производства. Об этом сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM Польша

«Министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла РФ в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений», — говорится в заявлении.

При этом польские власти утверждают, что у деревни Пшеводув упала якобы ракета российского производства. Других подробностей в МИД Польши не приводили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша инициировала созыв встречи послов стран НАТО в соответствии с четвертой статьей устава Североатлантического альянса. Поводом для экстренного собрания послужила провокация на востоке республики.