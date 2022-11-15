Стамбул, Турция, 16 ноября, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Техническая неисправность могла стать причиной пожара и взрывов в районе Фатих в Стамбуле. Об этом 16 ноября пишет газета Sozcu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

По данным издания, хозяин автомобиля, который загорелся первым, заявил о сильном запахе дизельного топлива в салоне во время движения. Водитель рассказал, что он припарковал автомобиль, чтобы снять деньги в банкомате, а в это время его транспортное средство загорелось. Очевидцы происшествия утверждают, что водитель заметил дым во время движения автомобиля, остановился и стал просить о помощи.

Пламя быстро распространилось на стоявшие рядом автомобили, огнём было повреждено находившееся рядом здание, а также банкомат. При этом в одном из автомобилей после возгорания произошёл взрыв.

Прибывшая на место происшествия полиция предварительно установила, что никаких признаков теракта или поджога нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах и загоревшихся автомобилях в районе Фатих в городе Стамбуле.