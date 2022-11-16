Рим, , 00:50 — REGNUM Госдолг Италии в сентябре 2022 года сократился на 16,2 млрд евро, сообщили 15 ноября в Центробанке страны.

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Госдолг составляет 2,741 трлн евро, что превышает 150% ВВП Италии.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.