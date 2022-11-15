Рим, 16 ноября, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти в ходе саммита «большой двадцатки» провел встречу с министром финансов Саудовской Аравии Мохаммедом Аль-Джадааном, передают итальянские СМИ 15 ноября.

biografieonline. it Джанкарло Джорджетти- Министр экономического развития Италии

Обсуждались проблемы энергетического кризиса и двусторонние отношения.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 60 млрд евро.

В 2022 году доля российского в общем объеме газа в Италии, по данным властей, сократилась с 40% до 20% (по другим данным — до 10%). «В ноль» этот показатель планируется вывести к 2024 году — за счет закупок в Северной Африке, на Ближнем Востоке, а также увеличения объема закупок СПГ.