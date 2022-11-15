Тирана, 15 ноября 2022, 23:45 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 15 ноября подписал соглашение о финансировании реконструкции водопровода в городе Дуррес с французским правительством.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при подписании соглашения Рама поблагодарил агентство Франции по развитию за помощь Албании при устранении последний землетрясения 2019 года.
В ходе землетрясений 2019 года в Албании погиб 51 человек, крова лишились свыше трех тысяч, существенный урон понесла инфраструктура страны.
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