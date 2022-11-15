Тирана, , 23:45 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 15 ноября подписал соглашение о финансировании реконструкции водопровода в городе Дуррес с французским правительством.

Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при подписании соглашения Рама поблагодарил агентство Франции по развитию за помощь Албании при устранении последний землетрясения 2019 года.

Эди Рама «После землетрясений была привлечена команда спасателей из Албании, которая спасала жизни людей в исключительно сложных условиях. А затем президент Эммануэль Макрон присоединил Францию к группе стран, предоставивших нам помощь на конференции доноров».

В ходе землетрясений 2019 года в Албании погиб 51 человек, крова лишились свыше трех тысяч, существенный урон понесла инфраструктура страны.

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