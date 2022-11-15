Лос-Анджелес, США, 15 ноября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Бывший глава киностудии DC Films Уолтер Хамада заключил многолетний контракт с кинокомпанией Paramount Pictures. Об этом 15 ноября сообщает портал Deadline.

Заставка кинокомпании Paramount Заставка кинокомпании Paramount

Отмечается, что, согласно условиям соглашения, Хамада приступит к работе 1 января 2023 года. Продюсер будет руководить производством фильмов в жанре ужасов с низким и средним бюджетом.

«Уолтер является идеальным партнером и дальновидным человеком для развития нашего основного франчайзингового бизнеса в жанре ужасов», — сказал во время беседы с журналистами главный исполнительный директор Paramount Pictures Брайан Роббинс.

Напомним, последним фильмом ужасов Paramount является лента «Улыбка» режиссёра Паркера Финна в жанре психологических ужасов. Проект является коммерчески успешным: по состоянию на сегодня лента собрала в США $102,7 млн, а в мире — более $209,9 млн, при том, что на её производство кинокомпания потратила лишь $17 млн.