Лондон, 15 ноября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе продолжила расти во вторник, 15 ноября, и по итогам торгов закрепилась выше отметки в $1300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1303 за тысячу кубометров, что на 7,6% выше расчётной цены предыдущего дня — $1211 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ поднималась на 13,6% и на минимуме достигала $1376,1 за тысячу кубометров.