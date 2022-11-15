Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Должность министра промышленности и торговли Свердловской области займёт Сергей Пересторонин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

Пересторонин уже занимал эту должность во время второго губернаторского срока Евгения Куйвашева. Однако после выборов в сентябре 2022 года вместе с остальными членами регионального правительства сложил полномочия перед избранным губернатором. При этом чиновнику смог сохранить пост в новой команде Куйвашева.

Вступление в должность состоится 16 ноября. Пока Пересторонин остаётся в должности исполняющего обязанности министра.