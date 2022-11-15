Запад не может смириться с уникальной ролью России на рынке удобрений
Москва, 15 ноября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Так называемая «зерновая сделка», которая фактически блокирует вывоз российского зерна и удобрений в Турцию, является ярким примером двойного подхода коллективного Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.
«ВТО и ФАО опубликовали совместный доклад, посвященный исследованию текущей нестабильности на мировом рынке удобрений и ее влияния на сельскохозяйственное производство, — сказал он. — Документ был подготовлен к саммиту правительств стран G20 в попытке выработать общую позицию стран коллективного Запада и назначить виновного в мировом кризисе продовольствия и удобрений. В исследовании рекомендуется, чтобы правительства G20 сохраняли открытыми рынки продуктов питания, кормов и удобрений и сводили к минимуму сбои в торговле удобрениями, в том числе воздерживались от экспортных ограничений, несовместимых с правилами ВТО в условиях открытой торговой войны России с Западом».
В связи с этим профессор напомнил, что в настоящее время Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений — 15,1% от общего объема экспорта удобрений.
«А импорт удобрений представляет собой одну из самых уязвимых сторон экономики как для стран Европы, так и для Африки, — подчеркнул Ильинский. — Например, все 27 стран — членов Европейского союза зависят от экспорта Россией удобрений на 30%. Уникальное положение России усиливается ее статусом второго по величине производителя природного газа в мире. Газ является основным компонентом всех фосфорных удобрений, а также азотных удобрений. Производство удобрений с помощью возобновляемых источников зеленой энергетики технологически невозможно».
Между тем в попытке оказать политическое давление на Россию Брюссель, как отметил профессор, ввел конкретные санкции в отношении калийных удобрений и компаний, занимающихся их производством, запретив импорт в ЕС и ограничив логистические возможности Белоруссии использовать территорию ЕС для транзита, в частности через Литву.
«Формально эта последняя мера не ограничивает напрямую торговлю удобрениями между Россией и третьими сторонами. Однако это существенно ограничивает доступ в европейские порты для судоходных компаний, работающих с Россией. Кроме того, в то время как суда, перевозящие удобрения и продовольствие из России, должны иметь доступ к европейским портам, отдельные государства — члены ЕС формально сохраняют определенную свободу действий в отношении реализации ограничений на российский экспорт продовольствия и удобрений, — сказал Ильинский. — И ярким примером такого двойного подхода коллективного Запада является так называемая «зерновая сделка», которая фактически блокирует вывоз российского зерна и удобрений в Турцию».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что глобальный экономический кризис, которого ждут в 2023 году, неизбежно приведет к увеличению числа бедных и голодающих.