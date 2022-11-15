Мелитополь, 15 ноября 2022, 17:57 — REGNUM Всех жителей Запорожской области с присвоением Мелитополю звания «Город воинской славы» поздравил 15 ноября в своём тг-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Глава Запорожской области отметил, что этого момента все ждали долгие годы. Это возможность увековечить подвиг освободителей, которые ценой своих жизней освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. За освобождение Мелитополя 87 бойцов и командиров Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза, 12 из них были уроженцами Мелитополя.
Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина 15 ноября Мелитополю Запорожской области присвоено почётное звание «Города воинской славы».