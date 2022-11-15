Мелитополь, , 17:57 — REGNUM Всех жителей Запорожской области с присвоением Мелитополю звания «Город воинской славы» поздравил 15 ноября в своём тг-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Глава Запорожской области отметил, что этого момента все ждали долгие годы. Это возможность увековечить подвиг освободителей, которые ценой своих жизней освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. За освобождение Мелитополя 87 бойцов и командиров Красной Армии были удостоены звания Героя Советского Союза, 12 из них были уроженцами Мелитополя.

«Я поздравляю всех жителей Запорожской области с этим важным событием, на века увековечена память наших героев. Мелитополь встал в один гордый строй Городов воинской славы», — отметил Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина 15 ноября Мелитополю Запорожской области присвоено почётное звание «Города воинской славы».