Благоевград, Болгария, , 17:57 — REGNUM По меньшей мере 13 иностранных туристов получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Благоевградской области на юго-западе Болгарии. Об этом 15 ноября сообщает софийская газета «Факты».

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По предварительным данным, автобус, принадлежащий одной из болгарских туристических компаний, на горной дороге в условиях плохой видимости столкнулся с внедорожником. Все пострадавшие были доставлены в центральную клинику Благоевграда.

Информации о гражданстве и состоянии здоровья пострадавших лиц нет. Ведется следствие.

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