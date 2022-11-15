Благоевград, Болгария, 15 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 иностранных туристов получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия в Благоевградской области на юго-западе Болгарии. Об этом 15 ноября сообщает софийская газета «Факты».

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По предварительным данным, автобус, принадлежащий одной из болгарских туристических компаний, на горной дороге в условиях плохой видимости столкнулся с внедорожником. Все пострадавшие были доставлены в центральную клинику Благоевграда.

Информации о гражданстве и состоянии здоровья пострадавших лиц нет. Ведется следствие.