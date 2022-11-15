Белгород, , 17:40 — REGNUM Вопросы обеспечения безопасности в регионах ЦФО обсудили 15 ноября в Брянске на выездном совещании под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Об опыте Белгородской области рассказал губернатор Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Вячеслав Гладков https://belregion.ru

Вячеслав Гладков доложил о результатах работы оперативного штаба, мерах безопасности в регионе. По словам губернатора, некоторые главы субъектов ЦФО готовятся направить в Белгород своих представителей для обмена опытом.

«Заслушал доклады своих коллег из ближайших регионов, ведь для нас очень важен опыт соседей. Наша задача остается неизменной — обеспечить безопасность наших жителей, и на это направлены все наши совместные усилия. В рамках межведомственного взаимодействия постараемся только улучшать нашу работу», — отметил Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде власти заканчивают формировать систему временных укрытий на случай опасности, все убежища пообещали нанести на интерактивную карту.