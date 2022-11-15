Сунжа, Ингушетия, , 18:24 — REGNUM В Ингушетии произошло убийство несовершеннолетнего жителя села Галашки. Установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался односельчанин пострадавшего. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент ИА REGNUM.

Убийство publicdomainpictures.net

Инцидент произошел вечером 14 ноября на территории частного домовладения, расположенного в сельском поселении Галашки Сунженского района, сообщили 15 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону. Двое 16-летних подростков поссорились, и один из них ударил другого ножом. В результате полученного проникающего колото-резаного ранения пострадавший скончался в Сунженской участковой больнице.

В настоящее время обнаружено и изъято орудие преступления, решается вопрос об аресте подозреваемого. Прокуратура республики взяла под контроль расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае 10 ноября 2022 года закончилась смертью ссора на перемене двух учащихся 9-го класса. От удара одного из них ногой второй школьник потерял сознание и скончался.

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